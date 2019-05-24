Çukur 67. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Çukur son 66. bölüm izleyici karşısında

Çukur 67. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çukur son 66. bölümde neler oldu? Sevilen dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Yeni sezonda birçok kilit ismin ölümünün ardından Aliço ile ilgili de üzücü haber geldi. Son bölümde herkes Aliço’yu bulmak için seferber oldu. Aliço ve Yamaç'a bir oyun oynandı. Aliço’nun üzerine bir mikrofon yerleştirildi ve Yamaç'ın şaşırması sağlandı. O sırada biri Aliço’nun bulunduğu yerin etrafına benzin dökerek ateşe verdi. Yamaç tam Aliço’yu bulmuşken patlama meydana geldi ve Aliço hayatını kaybetti. Ayrıca son bölümde Akın Koçovalı diziye dahil oldu. Akın Koçovalı rolüne En son Gülperi dizisinde oynayan Burak Dakak hayat veriyor.

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur 67. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un (2. Sezon 33. Bölüm) 66. Bölümünde; Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönüyor. Çukur’dakiler dört bir yanda Aliço’yu bulmak için seferber oluyor. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuruyor.

Bu sırada Celasun’un geçmişte yaptığı bir hata, Meke’yle ikisini Azer’le yüzleştiriyor. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayıyor.

Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla’nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalıyor. Sena ve Akşın’ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur’da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst ediyor.

Azer, “Karınla, yeğenin ölmüş. Söylesene Yamaç kaç para onların acısını kapatır!” sözleriyle Yamaç’ın bam teline basıyor. İkilinin kavgaya tutuştuğu sahneler gerilimi yükseltirken, kalabalık bir grubun kovaladığı Celasun ve Meke heyecanı arttırıyor. Azer, “Kardeşin Salih’i senden alacağım!” sözleriyle yeni bir fırtınanın fitilini ateşliyor.

ÇUKUR ALİÇO ÖLDÜ MÜ?

Salih'in Yamaç'a "Canın yanıyor ama kaybettiklerinin intikamını alırken yenilerini kaybedeceğiz. Sakin ol!" diyerek Aliço'nun fotoğrafını gösterdiği anlar "Aliço öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.

Çukur dizisinde Aliço rolünü oynayan oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'dan Aliço karakterinin fotoğrafını paylaşarak el sallayan emoji koydu. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmay