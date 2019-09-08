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  3. Çukur 3. Sezon fragmanı izle Yamaç'tan şok hareket! Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 3. Sezon fragmanı izle Yamaç'tan şok hareket! Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 3. Sezon fragmanı izle Yamaç'tan şok hareket! Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak"

Çukur 3. Sezon fragmanı yayınlandı. “Çukur ne zaman başlayacak?” sorusu için araştırmalar hızlanırken dizinin yeni sezon fragmanı izleyicinin heyecanını daha da artırdı. Yamaç İdris’i öldürdü mü? Nefes kesen fragman Yücel’in “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç? İnsan aklı böyle bir acıyı kaldıramıyormuş meğerse?” sözleri ile başlıyor. Yamaç’ın İdris Koçovalı’yı vurduğu anlar herkesi adeta şoka uğrattı. İşte Çukur ile ilgili detaylar…

Çukur izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. Çukur ne zaman başlayacak? Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragman Yücel’in “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç? İnsan aklı böyle bir acıyı kaldıramıyormuş meğerse?” sözleri ile başlıyor.  Yamaç’ın İdris Koçovalı’yı vurduğu anlar herkesi adeta şoka uğrattı. İşlerin iyice karıştığı Çukur’a Damla Sönmez’de katılıyor. Sönmez Baykal’ın kızı Efsun’a hayat verecek. Çukur yeni sezon fragmanını haberimiz içerisinden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR 3. SEZON FRAGMANI YAYINDA

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanında Damla Sönmez’in diziye dahil olduğu görülüyor. Nefes kesen fragman Yücel’in “Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç? İnsan aklı böyle bir acıyı kaldıramıyormuş meğerse?” sözleri ile başlıyor.  Yamaç’ın İdris Koçovalı’yı vurduğu anlar herkesi adeta şoka uğrattı. 

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yeni sezon tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

EFSUN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Çukur dizisinde Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Sibel filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

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