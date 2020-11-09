Çukur 102. bölüm izleme linki! Çukur 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların aksiyonu bol dizisi Çukur pazartesi akşamları Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı Çukur yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Çukur 102. bölüm izleme linki ve 103. bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



ÇUKUR 102. BÖLÜM ÖZETİ

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak. Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

ÇUKUR 103. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.