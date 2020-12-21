Coşkun Sabah tepki çeken sözleri hakkında konuştu: Böyle bir şey söylediğimi ispat ederlerse 1 milyon dolar öderim

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düşen Coşkun Sabah, geçtiğimiz günlerde ‘Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem’ açıklamasında bulunmuş ve yeni bir tartışma başlatmıştı.

1 MİLYON DOLAR ÖDERİM DEDİ

Kızı Roza’nın bikinili paylaşımlarıyla ilgili böyle bir açıklama yapan Coşkun Sabah, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tututldu. Sabah, gelen eleştirilerin ardından konuya ilişkin ilk kez konuştu. Kendini savunan Coşkun Sabah, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek ‘Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye de bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum. Ben Türkiye'nin her köşesinin sevdalısıyım.’ açıklamasında bulundu.

HÜLYA AVŞAR BENİ ALDATTI DEDİ SONRA AÇIKLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sabah askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini futbolcu Tanju Çolak ile aldattığını söylemişti.

32 yıl sonra konunun yeniden açılması gündeme bomba gibi düşerken Coşkun Sabah basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sabah, Hülya Avşar hakkında söylediklerini yalanlayarak, 'Ben öyle bir şey demedim' dedi.

'KONUYU AÇAN EROL KÖSE'

Konuşmasına devam eden Coşkun Sabah, 'Açıklamayı yapan ben değilim. 32 yıl önce yaşanan bir olayı açan Erol Köse' dedi.