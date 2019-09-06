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  3. Düğün şarkıcısıyken dünya listelerini sallamıştı... İrem Sak müjdesi

Düğün şarkıcısıyken dünya listelerini sallamıştı... İrem Sak müjdesi

Düğün şarkıcısıyken dünya listelerini sallamıştı... İrem Sak müjdesi

'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Bulut, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

İşte 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un açıklamalarından satır başları...

-İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem hanımdan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım.

-İlk işim çelik kapıydı. Kaynak işi yaptım.

-Ağabeyimi kaybettim. 10 kardeşiz, tüm ailenin sorumluluğu üzerimde.

-İrem Sak'ın şarkımın dinlenmesinde katkısı var ama ben de Fatih Bulut'um.

-Çocuk sahibi olmak için 7 sene bekledik. İki çocuğum var. Eşim ve çocuklarım benim dünyam.

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