07 Aralık 2020 Pazartesi 10:58 | Son Güncelleme:
Çok Güzel Hareketler 2'de izleyiciye büyük şok! Yılmaz Erdoğan yerini Eser Yenenler'e bıraktı
Kanal D'de ekrana gelen Çok Güzel Hareketler 2'nin dün akşam yayımlanan bölümünde izleyici büyük bir şok yaşadı. Programın açılışını yapan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın bir süre olmayacağını açıkladı.
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'nin son bölümünden izleyiciyi şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Programın açılışında izleyicinin karşısına çıkan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın film çalışmaları için Köyceğiz'e gittiğini açıkladı. Eser Yenenler, usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın ÇGH 2'yi bir süreliğini kendisine emanet ettiğini söyledi.
Geçtiğimiz hafta Eser Yenenler programa konuk olarak katılmış ve Netflix için yeni bir film projesi olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, programa ara vereceğinin sinyallerini vermişti.