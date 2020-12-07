Çok Güzel Hareketler 2'de izleyiciye büyük şok! Yılmaz Erdoğan yerini Eser Yenenler'e bıraktı

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'nin son bölümünden izleyiciyi şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Programın açılışında izleyicinin karşısına çıkan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın film çalışmaları için Köyceğiz'e gittiğini açıkladı. Eser Yenenler, usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın ÇGH 2'yi bir süreliğini kendisine emanet ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Eser Yenenler programa konuk olarak katılmış ve Netflix için yeni bir film projesi olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, programa ara vereceğinin sinyallerini vermişti.