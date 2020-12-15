Çok Güzel Hareketler 2'de Eser Yenenler'e Berfu Yenenler göndermesi

Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler 2 sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan’dan geçici bir süreliğine devraldı. Eser Yenenler ile 2019 yılında dünya evine giren Berfu Yenenler de eşi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu. Yenenler paylaşımında: “Seni ilk Çok Güzel Hareketler Bunlar sahnesinde izlediğimde 13 yaşımdaydım” ifadelerine yer verdi. İşte paylaşımın tamamı...



“Çok heyecanlı bir gün. Seni ilk Çok Güzel Hareketler Bunlar sahnesinde izlediğimde 13 yaşımdaydım ve belki her bölümü defalarca defalarca izlerdim. Sanırım benim yaşıtım olan herkes benim gibiyd. Şimdi yanımdasın ve senin omzunda seni tekrar bu sahnede izleyeceğim hayat çok tuhaf. Aşırı romantik ve bir o kadar nostaljik kalbim pıt pıt. Çok Güzel Hareketler Bunlar basliyoooğğğ”

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2’DE ESER YENENLERE GÖNDERME

Çok Güzel Hareketle 2’nin 65. bölümünde Berfu Yenenler’in paylaşımından bahsedildi. Programda Eser Yenenler’e eşi Berfu Yenenler’in paylaşımından bahseden Cihan Atalay: “Berfu Yenenler hanımefendinin son Instagram postunda çok güzel bir fotoğraf vardı. Altına da şey yazmıştı: Çok Güzel Hareketler 1’i izlerken ben 13 yaşındaydım yazmış. Benim çok hoşuma gitti bu. Ben de kulisti anlattım. Ecem dedi ki: Eser abi ÇGH’de oynarken 10 yaşındaydım. Fatma ben 9 yaşındaydım dedi. Biz hesapladık kaç yaşındaydık diye. Biz senden büyükmüşüz abi ya” diyerek stüdyodaki herkesi güldürmeyi başardı.