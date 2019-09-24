Çocukları Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ'dan ekranlara dönün çağrısına yanıt

Pınar Altuğ'a bir takipçisi 'Keşke yeniden ekrana dönseniz hani bir zamanlar yemek moda sağlık programı yapardınız' yorumunu yaptı. Altuğ da bu yoruma 'Ben de çok arzu ediyorum, kısmet belki olur' yanıtını verdi.

Pınar Altuğ'un Koruncuk Vakfı ile düzenlediği kampanyada 15 kız çocuğuna burs sağlaması büyük alkış toplamıştı. Ünlü oyuncu 'Bu sene doğum günüm sebebiyle en mutlu olduğum seneydi, 15 kız çocuguna eğitim bursu sağladık' yorumu yapmıştı.