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  3. Çocukları Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ'dan ekranlara dönün çağrısına yanıt

Çocukları Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ'dan ekranlara dönün çağrısına yanıt

Çocukları Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ'dan ekranlara dönün çağrısına yanıt

Çocukları Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile Türk televizyonlarına damga vuran Pınar Altuğ'a takipçileri ekranlara dönün çağrısı yapıyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından 'Ekranlara dönün' yorumu yapan takipçisine yanıt verdi.

Pınar Altuğ'a bir takipçisi 'Keşke yeniden ekrana dönseniz hani bir zamanlar yemek moda sağlık programı yapardınız' yorumunu yaptı. Altuğ da bu yoruma 'Ben de çok arzu ediyorum, kısmet belki olur' yanıtını verdi.

Pınar Altuğ'un Koruncuk Vakfı ile düzenlediği kampanyada 15 kız çocuğuna burs sağlaması büyük alkış toplamıştı. Ünlü oyuncu 'Bu sene doğum günüm sebebiyle en mutlu olduğum seneydi, 15 kız çocuguna eğitim bursu sağladık' yorumu yapmıştı.

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