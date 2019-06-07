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07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 08:00

Çocuklara eğitim desteği 

Çocuklara eğitim desteği 

Ajda Pekkan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için sahne almaya hazırlanıyor.

Pekkan, Ezgi Mola ve Cem Davran’ın sunuculuğunu üstleneceği ‘Bir Haziran Gecesi Rüyası’ konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek. 12 Haziran’da Volkswagen Arena’da düzenlenecek olan organizasyonda Kenan Doğulu, Türk piyanist Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan da sahne alacak. Etkinlikle, imkânı kısıtlı 4500 çocuğa eğitim desteği sağlanacak. 

 

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