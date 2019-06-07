Çocuklara eğitim desteği 

Pekkan, Ezgi Mola ve Cem Davran’ın sunuculuğunu üstleneceği ‘Bir Haziran Gecesi Rüyası’ konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek. 12 Haziran’da Volkswagen Arena’da düzenlenecek olan organizasyonda Kenan Doğulu, Türk piyanist Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan da sahne alacak. Etkinlikle, imkânı kısıtlı 4500 çocuğa eğitim desteği sağlanacak.