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  3. Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ şoke eden yoruma öyle bir cevap verdi ki...

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ şoke eden yoruma öyle bir cevap verdi ki...

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ şoke eden yoruma öyle bir cevap verdi ki...

Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından tatile çıkan Pınar Altuğ geçtiğimiz gün eşi Yağmur Atacan ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Pınar Altuğ fotoğrafına yorum yapan bir takipçisine yanıt verdi.

Pınar Altuğ'un bir takipçisi "Pınar Hanım yüzünüz güneşten çok yıpranmış erken yaşlanmış maalesef" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu da bu yoruma "Maalesef derken bunu bana mI haber verdiniz kendiniz mi üzüldünüz anlayamadım' cevabını verdi. Ünlü oyuncuya bir başka takipçisi ise 'Bu yorumlara üzülmüyor musunuz ben bile üzülüyorum' diyerek destek verdi. Güzel oyuncu Pınar Altuğ bu yoruma da 'Hiç üzülmeyin cürmü kadar yer yakar derler' bilir misiniz?' diyerek cevap verdi

Ünlü oyuncuya destek çıkan sevenleri 'Neden bazı insanlar sizinle uğraşıyor anlamadım, sizi sinir etmek de moda oldu' yorumlarını yaptılar. 

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