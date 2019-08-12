Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ şoke eden yoruma öyle bir cevap verdi ki...

Pınar Altuğ'un bir takipçisi "Pınar Hanım yüzünüz güneşten çok yıpranmış erken yaşlanmış maalesef" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu da bu yoruma "Maalesef derken bunu bana mI haber verdiniz kendiniz mi üzüldünüz anlayamadım' cevabını verdi. Ünlü oyuncuya bir başka takipçisi ise 'Bu yorumlara üzülmüyor musunuz ben bile üzülüyorum' diyerek destek verdi. Güzel oyuncu Pınar Altuğ bu yoruma da 'Hiç üzülmeyin cürmü kadar yer yakar derler' bilir misiniz?' diyerek cevap verdi

Ünlü oyuncuya destek çıkan sevenleri 'Neden bazı insanlar sizinle uğraşıyor anlamadım, sizi sinir etmek de moda oldu' yorumlarını yaptılar.



