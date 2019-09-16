Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ: Bunu asla unutmayacağım

Oyuncu, doğum gününde başlattığı yardım kampanyası sonucu 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağlamıştı.

Konu hakkında konuşan Atacan, "Bana hediye yerine toplanan parayla 13 kız çocuğumuza burs sağladığımız için çok mutlu oldum. Bu bağışları sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Alsa unutamayacağım bir doğum günü hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.



