Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kırmızı çizgisini açıkladı!

Son zamanlarda sosyal medyada aktifliğiyle, takipçilerine verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Pınar Altuğ çoğu zaman olumsuz yorumlara maruz kalıyor. Altuğ kırmızı çizgisini açıkladı. Kendisine gelen yorumlar hakkında konuştu.

Yaz tatiline teknede devam eden ve bir kaç günlüğüne İstanbul'a gelen Altuğ, sosyal medyada kendisine gelen yorumlar hakkında konuştu.

"SAYGISIZLIĞA VE EDEPSİZLİĞE İZNİM YOK"



Pınar Altuğ, "Geçen gün yorumları kapatacağım derken fotoğrafı sildim. Diğeri de aynı fotoğraf. Sadece yorumları kapalı. Bazen o tartışmaya girmek istemiyorum. Yazılanlar bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor aslında. Benim saygısızlığa ve edepsizliğe iznim yok. Photoshoplu fotoğraflar tabii ki de paylaşabilirim. Kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum. Benim çok iyi fotoğrafçı tanıdıklarım var istesem çok farklı şeylerde yaparım. Ama inanın uğraşmıyorum. Neysem oyum." dedi.