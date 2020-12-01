Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 1 aylık olan kızını paylaştı

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, bir aylık olan kızı Müjgan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"KİRPİĞİM, KIZIM..."

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, bu kareyi, "Müjgan’ım, kirpiğim, kızım..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun gönderisi çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

'MERHABA DÜNYA'

İlk kez annelik duygusunu tadan Tatari, doğumdan sonra eşi ve kızı ile birlikte çekilen pozunu "Merhaba dünya" notu ile yayınlamıştı.

