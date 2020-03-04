Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, sosyal medyada sık sık öldüğüne dair çıkan haberlere isyan etti.
Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol, UçanKuş TV’ye konuştu. Özmol, “Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.