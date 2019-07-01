Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6946
  • 6,4523
  • 254.329
  • 99.060
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çocuklar Duymasın yeniden mi başlayacak? Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın yeniden mi başlayacak? Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın yeniden mi başlayacak" Pınar Altuğ...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sezon sonunda final yapan Çocuklar Duymasın'ın yeniden yayınlanacağı iddia edildi.

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın oynadığı sevilen aile dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeniden başlayacağı takipçilerini heyecanlandırdı. Pınar Altuğ'un her paylaşımı dizinin tekrardan başlamasını isteyen takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuluyordu.

Çocuklar Duymasın ile ilgili ortaya atılan bu iddianın doğru olmadığı daha önce yapımcısı Birol Güven tarafından da denildiği gibi dizinin bu sezon ekranlarda olmayacağı öğrenildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Feyza Aktan’dan boşanan Özcan Deniz'in konserden aldığı ücret dudak uçuklattı!
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
<p>Çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olan ve kilo verememenin en büyük nedenleri arasında

İnsülin Direncini Kırmadan Kilo Vermek İmkansız!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'deki bu sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti