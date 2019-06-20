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  3. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği cevap herkesi şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği cevap herkesi şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği cevap herkesi şaşırttı!

Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu dün tatil yaptığı otelden ayrılırken bir veda fotoğrafı paylaştı. Bir takipçisinin yorumuna verdiği cevap ise takipçilerini şaşırttı.

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonların kalbinde taht kuran Pınar Altuğ sosyal medyada kendisine gelen yorumlara cevap vermeye devam ediyor. Pınar Altuğ bir takipçisinin 'Pınar Hanım kaşlarınız çok yapay gösteriyor' yorumuna 'Yapay zaten' diyerek cevap verdi. Altuğ'un bu yorumu bazı takipçilerini şaşırtırken bazılarını da güldürdü.

Yaz boyunca teknede tatil yapan Pınar Altuğ bu sene yatları bakımda olduğu için Çeşme'de bir otelde tatil yaptı. 

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