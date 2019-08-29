Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ çok sinirlendi!

Takipçisi Pınar Altuğ'a 'Sen kimsin de neye dayanarak insanları kandırıp iyilik melegi rolü yapıyorsun köy köy gezerim senin hesabına yatıracağıma esas ihtiyacı olana veririz işine eşine bak' dedi.

'BENDEN UZAK DURUN'

Pınar Altuğ kendisine suçlamalar yönelten takipçisine bu cevabı verdi...

"Keşke dolaşsanız,yardım ne kadar çok olursa ben o kadar mutlu olurum ama diğer taraftan fotoğraflarınıza baktım da pek kimseye el uzattıgınız yok açıkça böyle bir zihniyetle de imkansiz zaten. Kendi başınıza yapacağınız yardımı bana ceza gibi göstermeniz ayni dili konuşmadığımızın en büyük kanıtı. Size kendi karanlık dünyanızda mutluluk dilerim yeter ki benden uzak olun!"



