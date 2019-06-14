Çocuklar Duymasın bittikten sonra tatile çıkan Pınar Altuğ'u kızdırdılar! 'Ne kadar ayıp bu yazdığın?'

pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğrafın altına hakaret içerikli yorumlar yapıldı. Altuğ, fotoğrafı sosyal medya hesabından, "İyi ki doğdun babaanne. Seni çok seviyoruz" notuyla paylaştı. Fotoğrafın altına yorum yapan bazı kullanıcılar, "Kayınvaliden ile aynı yaşta gibisin" diyerek Altuğ'a laf attılar. Pınar Altuğ'un takipçileri bu yorumu yazan kişiye mesaj yağmuruna tuttu.







İşte Pınar Altuğ'a destek veren o mesajlar...

Sen hiç kendine bakmadın galiba aynaya bakıp bütün kusurlarını kapatmak için bir ton makyaj yap 1.50 boyunla kime ne lafı söylüyorsun ki senin takıldıkların nasıl insanlar acaba karşındaki kişi hem ünlü hem sevilen sayılan biri hem de çok güzel mutlu hayatı olan biri sen yarısı kadar ol bari.



Eleştirdiğini kınadığını yaşamadan ölmezmiş insan,ayrıca eleştirelecek bir durumda yok yazdığınız çok kötü ve seviyenizi de görmüş olduk,onlar çok mutlu fesatlıktan çatla

Keşke sürdüğün makyaj kalbinin fesatlığını da örtebilseydi..



Size ne? siz acaba kiminle aynı duruyorsunuz? Eğer bir eş iseniz, anne iseniz, abla, kardeş iseniz, teyze ya da hala iseniz bu söylediğinizden utanmalısız...

Kalbiniz kötülükle dolu

Yazıklar olsun sen ve sen gibilere..

Niye bu kadar kötüsünüz?

Takipçi kasmak için daha başka yol bulamadın mı kız ?

Kalbini kuru temizlemeciye ver ama sakin bir aydan once alma anca temizlenir

Ne kadar ayıp bu yazdığın?

Rahatlamışsınızdır yazınca. Yüzünüzü değil beyninizi kalbinizi guzellestirin...