Çocuk 15. son bölüm izleme linki! Çocuk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuk yeni bölüm fragmanı yayılandı mı sorusuna yanıt arayan binlerce kişi gelecek bölümde neler olacağını merak ediyor. Yapımcılığını 1441 Productions’un üstlendiği Çocuk dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren severek izleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Son bölümde Hasan babasıyla ilgili çok önemli bir şey öğrenir. Ziya’nın desteğiyle babasına ne olduğunu, öbür yandan da bayıltıldığı sırada başına gelenleri öğrenmeye çalışır. Peki, Çocuk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ÇOCUK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇOCUK 15. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan, Akça’nın evlilik teklifini reddetmesiyle yıkılmıştır. Akça, ertesi sabah evden köşke gider ve oraya yerleşir. Bunu öğrenen Hasan deliye döner ve köşkü basar. Evlenip Efe’yi alma hayalleri kurarlarken Akça’nın bu kesin tutumu Hasan’ın aklına hiç yatmamaktadır. Hasan babasıyla ilgili çok önemli bir şey öğrenir. Ziya’nın desteğiyle babasına ne olduğunu, öbür yandan da bayıltıldığı sırada başına gelenleri öğrenmeye çalışır. Akça’nın değişen tavrının, köşke yerleşmesinin arkasında da bunun olduğunu sezmektedir. Hasan Ziya’nın çalışmasıyla babasının elindeki bütün malları ölmeden önce sattığını öğrenir. Asiye de bunu öğrenmiştir, o da bu meseleyi Hasan’a duyurmadan araştırır. Asiye, Hasan’ın elindeki bilgileri kendi elde ettikleriyle karşılaştırdığında tüm ailenin kaderini değiştirebilecek gerçeği öğrenir. Bir karar alır. Babasının ölümüne dair gerçekleri anlatmak için Hasan’ı çağırır.

Diğer tarafta Akça daha fazla dayanamaz. Hasan’a gidecektir. Hasan’a, onun uğruna katil olduğunu anlatıp teslim olacaktır. Ama onu durduran bu sefer hiç beklemediği biridir… Rıza’nın köşke geliş haberiyle tüm dengeler alt üst olur.

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR

“Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk”

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…