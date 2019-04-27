Ciciş kardeşleri şoke eden görüntü!

Ciciş kardeşlerin lüks araçlarının farları çalındı. Arabanın son halinin görüntüsünü paylaşan Ciciş Esra "İnanılır gibi değil! Park halindeki arabamın farlarını çalmışlar!" dedi. Ersoy'un bir takipçisi kendisinin de 2016 model Porsche'nin farlarının çalındığını ve far başına 23 bin TL'den yaklaşık 50 bin TL ödeme yaptıklarını yazdı. Ceyda Ersoy ise "İnsan olamaz bunu yapanlar! Park halindeki aracımın farlarını çalmışlar!" yorumunu yaptı.