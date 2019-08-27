Chloe Loughnan'dan flaş hamle! Serdar Ortaç'ı hayatından tamamen çıkardı

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşanmanın ardından yaptıkları hamleler ve açıklamalarla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyorlar. Boşanmanın ardından annesiyle birlikte İrlanda'ya dönen Loughnan, şimdilerde ailesiyle birlikte zaman geçirerek toparlamaya çalışıyor.

'ORTAÇ'I ÇIKARDI

Son olarak boşandıktan sonra 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden Chloe Loughnan, dün sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını kaldırdı. Chloe'nin bu hamlesi 'Chloe, Serdar'ı hayatından çıkardı' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Ortaç ve Loughnan sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.