Chloe Loughnan'dan ayrılık sonrası dikkat çeken açıklama! Serdar Ortaç...

Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç'ın 5 yıllık evliliği geçtiğimi ay sona erdi. Ayrılık sonrası ülkesine dönen Chloe Loughnan kariyeri için Türkiye'de yaşamam kararı verdi. Geçtiğimiz gün bir gazeteye röportaj veren Chloe Loughnan 'Amerika'da geçirdiğim kazada 52 kemiğim kırıldı, kocamın bu süreçte yanımda olmasını isterdim' dedi.

İhanet iddiaları hakkında da konuşan Chloe Loughnan böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti. Chloe Loughnan Türkiye'de yaşayabilmek için önümüzdeki günlerde çalışma başvurusunda bulunacak.



