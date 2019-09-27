Chloe Loughnan ile yollarını ayıran Serdar Ortaç, boşanma konusunda haklı çıktı!

Barış Kocaoğlu'nun yazısının o bölümü şöyle:

Serdar Ortaç; eski eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra yaptığı açıklamayla olaylara farklı bir bakış açısı getirmişti. Ortaç, “Boşanmaların tadı kaçtı. Bence boşanmalara bir çözüm bulmaları lazım. Haddime değil ama benim fikrim şu yönde, mahkeme boşanmak isteyen çifte, git bir sene sonra gel diyecek ya da 6 ay sonra gel diyecek. Çift, bir hışımla, gazla, sinirle karar verdiği zaman verdiği kararı düşünmesine fırsat verilmesi lazım. Aileler bu kadar çabuk yıkılmamalı. Bana göre 1 sene veya 6 ay sonra gelin demeleri lazım. Şiddet ve aldatma gibi ciddi vakalar olmazsa’ demişti.

Ortaç’ın bu sözlerine en yakın örnek hafta içi Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl cephesinden geldi. 20 gün önce boşanan çift bu hafta tekrar barıştı.

Gençler bir hışımla boşanıyorlar, sonra pişman oluyorlar. Bu fevri kararlarda hem kendilerine hem de ailelerine büyük üzüntü veriyor. Mahkeme de ne yapsın. Öyle bir hırsla davalar açılıyor ki, hakimlerde ilk celsede boşuyor. Yeni nesil biraz sabrı öğrendiği gün hayatları da çok farklı olacak.