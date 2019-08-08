Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Serdar Ortaç'ın boşandıktan sonraki ilk paylaşımı şaşırttı

Serdar Ortaç'ın boşandıktan sonraki ilk paylaşımı şaşırttı

Serdar Ortaç'ın boşandıktan sonraki ilk paylaşımı şaşırttı

Chloe Loughnan ile saatler önce boşanan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı.

Serdar Ortaç, 5 yıldır evli olduğu Chloe Loughnan ile bugün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Uzun süredir evliliklerinde sorun olduğu konuşulan çiftin evlilikleri 5 dakikada bitti. Loughnan ile adliyeden kol kola ayrılan Ortaç, "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi. Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." şeklinde konuştu.

İLK PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Boşanmanın ardından gözler Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'a çevrildi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapması beklenen Serdar Ortaç, yüzü olduğu bir telekomünikasyon firmasının reklamını paylaştı. Ortaç'ın bu paylaşımı takipçilerini bir hayli şaşırttı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İhanet iddialarına ilk açıklama
Gerçek bambaşka çıktı! Meğer Demet Özdemir...
Hilal Altınbilek'e ihanet iddiaları soruldu
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...
<p>Eskiden her şeyin tadı bambaşkaydı sanki öyle değil mi? Hele ki bayramların... Her bayramda eskil

Kırmızı Mikrofon Sordu: Nerede O Eski Bayramlar?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli’deki 6 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda danışma robotları göreve başladı