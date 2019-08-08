Serdar Ortaç'ın boşandıktan sonraki ilk paylaşımı şaşırttı

Serdar Ortaç, 5 yıldır evli olduğu Chloe Loughnan ile bugün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Uzun süredir evliliklerinde sorun olduğu konuşulan çiftin evlilikleri 5 dakikada bitti. Loughnan ile adliyeden kol kola ayrılan Ortaç, "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi. Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." şeklinde konuştu.

İLK PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Boşanmanın ardından gözler Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'a çevrildi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapması beklenen Serdar Ortaç, yüzü olduğu bir telekomünikasyon firmasının reklamını paylaştı. Ortaç'ın bu paylaşımı takipçilerini bir hayli şaşırttı.