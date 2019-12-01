Chef's Arena Hüseyin kimdir? Chef's Arena yarışmacılarından Hüseyin Işıklar nereli?

Chef’s Arena yarışmacılarından Hüseyin Işıklar merak edilen isimler arasında yer alıyor. Hüseyin Işıklar kimdir, nereli? Program, ünlü şef Batuhan Piatti’nin restoranında çekiliyor ve yarışmacılar, yaptıkları yemekleri gerçek müşterilerin beğenisine sunuyor. Daha önce Yemekteyiz programı ile televizyonda görülen Hüseyin Işıklar ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

HÜSEYİN IŞIKLAR KİMDİR?

Daha önce Yemekteyiz programı ile televizyonda görülen Hüseyin Işıklar, Chefs Arena'nın yarışmacıları arasında yer alıyor. Yemekteyiz'e iki kez katılan Işıklar ilk yarışmasında Sinan Bey'le yaşadığı polemiklerle izleyenlerin dikkatini çekmişti. Hareketleri ve yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Işıklar Yemekteyiz Best Of'ta da yer almıştı.

Hüseyin Işıklar 36 yaşında ve fitness antrenörü olarak çalışıyor. Aslen Bilecikli.