Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Chef's Arena Hüseyin kimdir? Chef's Arena yarışmacılarından Hüseyin Işıklar nereli?

Chef's Arena Hüseyin kimdir? Chef's Arena yarışmacılarından Hüseyin Işıklar nereli?

Chef's Arena Hüseyin kimdir" Chef's Arena yarışmacılarından Hüseyin Işıklar nereli"

Chef’s Arena yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Chef’s Arena Hüseyin kimdir? Kanal D’de yayınlanmaya başlanan yarışma izleyiciler tarafından merak ediliyor. Program, ünlü şef Batuhan Piatti’nin restoranında çekiliyor ve yarışmacılar, yaptıkları yemekleri gerçek müşterilerin beğenisine sunuyor. İşte Hüseyin Işıklar ile ilgili merak edilenler…

Chef’s Arena yarışmacılarından Hüseyin Işıklar merak edilen isimler arasında yer alıyor. Hüseyin Işıklar kimdir, nereli? Program, ünlü şef Batuhan Piatti’nin restoranında çekiliyor ve yarışmacılar, yaptıkları yemekleri gerçek müşterilerin beğenisine sunuyor. Daha önce Yemekteyiz programı ile televizyonda görülen Hüseyin Işıklar ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

HÜSEYİN IŞIKLAR KİMDİR?

Daha önce Yemekteyiz programı ile televizyonda görülen Hüseyin Işıklar, Chefs Arena'nın yarışmacıları arasında yer alıyor. Yemekteyiz'e iki kez katılan Işıklar ilk yarışmasında Sinan Bey'le yaşadığı polemiklerle izleyenlerin dikkatini çekmişti. Hareketleri ve yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Işıklar Yemekteyiz Best Of'ta da yer almıştı.

Hüseyin Işıklar 36 yaşında ve fitness antrenörü olarak çalışıyor. Aslen Bilecikli.


Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare
<p>2017´nin Haziran ayında Beylikdüzü Belediyesi´nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine konuşan Tari

İlber Ortaylı´dan Ekrem İmamoğlu´na ´Kanal İstanbul´ Dersi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam 82 yıl sonra: Remziye Tatlı, ölümsüz karenin hikayesini anlattı