Ceylan'dan duygusal paylaşım! 'Sensiz geçen bir yıl bize hiç güneş doğmadı'

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan'a pankreas iltihabı teşhisi konulmuştu. Günlerce yoğun bakımda tedavi gören 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan, hayatını kaybetmişti.

Yeğeninin cenazesinde gözyaşlarına boğulan ünlü türkücü Ceylan 'Analar varken çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik yavrum Nazlıcan. Herkes namaza gitsin lütfen' demişti. Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı ölümünün birinci ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla andı.

Ceylan, paylaşımında 'Sensiz geçen bir yıl boyunca bize hiç güneş doğmadı teyzem. Yüreğimin sızısı en büyük yaram Nazlıcan'ım kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Tarifi imkansız bir acı, ateş içinde gün geçtikçe daha da büyüyor. Mekanın cennet olsun, nur içinde uyu nazlı kızım' dedi.