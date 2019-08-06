Ceyda Düvenci'den eşi Bülent Şakrak'a romantik sözler

Aralık 2015'te dünyaevine giren oyuncu Ceyda Düvenci ile meslektaş eşi Bülent Parlak, ilişkileriyle adlarından sık sık söz ettiriyor. Aşklarını her fırsatta gözler önüne seren ünlü çiftten Ceyda Düvenci, bu kez bir fotoğraf paylaşarak sevgisini dile getirdi. Güzel oyuncu, fotoğrafın altına şu romantik sözleri not düştü:

"Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı o uzaklardayken… Şimdi baktım ve düşündüm ki hepimiz bize sevgiyle bakan bir çift göz isteriz… Bu hafta en çok sevdiğiniz, sevildiğiniz, tabiata sahip çıktığınız, saydığınız, sayıldığınız, geliştiğiniz, bereketi bol, sağlıklı bir hafta olsun… Her şey sevmekle başlar… Gözümün ışığına, aşkla Bülent Şakrak"