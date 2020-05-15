Ceyda Düvenci paylaştı: Her ayrıntısına aşığım bu ilişkinin...

Oyuncu Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdi. Ali ve Melisa adında çocukları olan çift, koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldı. Karantina süresi boyunca çocuklarına eğitici oyunlar oynatan Düvenci, bu kez eşi ve oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"HER AYRINTISINA AŞIĞIM BU İLİŞKİNİN"

Düvenci, çok sayıda beğeni alan bu paylaşımına şu notu düştü: Her ayrıntısına aşığım bu ilişkinin... 'Aşk ayrıntıda saklı' cümlesinin yaşayan kanıtı... Muhteşem bir baba-oğul hikayesi... Şakrak'lar...