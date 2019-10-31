Ceyda Düvenci kaç yaşında, eşi kim? Ceyda Düvenci'nin kızının hastalığı nedir?

Ceyda Düvenci kaç yaşında, eşi kim? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ceyda Düvenci bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak’a olan aşkını her fırsatta gözler önüne seren Düvenci'ye mutlu evliliğin formülü soruldu. Programı seyredenler Ceyda Düvenci kaç yaşında, kızının hastalığı nedir? merak ediliyor. İşte yanıtı..

CEYDA DÜVENCİ'NİN KIZININ HASTALIĞI NEDİR?

Ceyda Düvenci'nin kızı doğar doğmaz beyin kanaması geçirmiş ve beyninin hareket noktası etkilenmiş. Hastalığının ismi Serebral Palsi CP hastalığı. Melisa'da doğduğundan bu yana gelişim geriliği var. Tedavi edilmezse sürekli geriye giden bir hastalık. Fizyoterapiye gitmezse, kaslar geri gider. Duyu bütünlemeye gitmezse, bilişseli gelişmez, kendini İfade edemez. Ve o zaman ilaç kullanmaya başlamak zorunda kalır. Kaslar geri gittikçe, kas ağrıları başlar. Bunlar da çok şiddetli ağrılardır.

Serebral palsi (CP) yaşamın erken dönemlerinde gelişimi henüz tamamlanmamış beyinin ilerleyici olmayan bir hastalığı sonucu ortaya çıkan, kalıcı ancak değişime uğrayabilen hareket, postür ve tonus bozukluğudur. Bu çocuklarda ayrıca duyu organı, zeka ve duygulanım bozuklukları da bulunabilir.

CEYDA DÜVENCİ KAÇ YAŞINDA?

Ceyda Düvenci 16 Nisan 1977 de Bursa da dünyaya geldi.

İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu Ceyda. Baba tarafı Selanikli, anne tarafı Tekirdağlıdır. Hayatındaki pek çok kararında rol oynayan annesi sayesinde ilkokuldayken İngilizce dersleri alır ve Bursa Anadolu Lisesi'ne dil bilerek başlar. Yine annesinin yönlendirmesiyle İstanbul'a gidip Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'nden mezun olur. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girer.

1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star Tv'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanamaz bir türlü ama bu, şöhret kapılarının Ceyda için aralandığı andır. İlk iş Şebnem Dönmez'den 'Sabah Şekerliğini' devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.

2000 yıında oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002 de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesi'ndeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Ve teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokumaya başlar. "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır önce. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı "Sil Baştan" ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir.

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.Fakat yeniden evliliği iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenmiştir.

Filmografi

Bir Varmış, Bir Yokmuş , 2005

Hoşgeldin Hayat, 2004

Abdülhamit Düşerken, 2003

Herşey Çok Güzel Olacak, 1998

Tiyatro

Sürmanşet,2008

Ayşe Opereti,2006

3.Türden Yakın İlişkiler, 2001-2003

Diziler

2016 Babam ve Ailesi (Suzan) /Tv dizisi /Kanal D /

2015 Maral (Deniz) / Tv Dizisi / Tv8 /

2014-2015 Aşkın Kanunu (İpek) / Tv Dizisi / TRT1 /

2011-2014 Umutsuz Ev Kadınları / Tv Dizisi / Yön:Özlem Bayşu Ünlü & Eylem Koza / FOX /

2010 Şen Yuva / Tv Dizisi / Yön:Hakan Algül / Atv /

2007-2008-2009 Binbir Gece / Tv Dizisi / Yön: Kudret Sabancı / Kana D

2006 Hasret / TV Dizisi / Yön: Ümit Efekan/ Kanal D

2005 Maki / TV Dizisi / Yön: Zeynep Günay / Show TV

2004 Kasirga Insanlari / TV Dizisi / Yön: Nihat Durak / Show TV

2004 Sil Baştan / TV Dizisi / Yön: Gül Oğuz / Kanal D

2002 Zalim / TV Dizisi / Yön: Faruk Teber / Star

2002 Hastayım Doktor / TV Dizisi / Yön: Aram Gülyüz / Kanal D

2002 Öyle Bir Sevda ki / TV Dizisi / Yön: Faruk Aksoy / TGRT

2000 Dikkat Bebek Var / TV Dizisi / Yön: Samim Değer - Haluk Bener / TRT

1998 Böylemi olacaktı / TV Dizisi / Yön: Şahin Gök / ATV

1998 Baba / TV filmi / Yön: Erden Kıral / ATV

1998 Babam Olurmusun / TV filmi / Yön: Şahin Gök / ATV

1998 Canlı Hayat / TV filmi / Yön: Ümit Efekan / ATV

1998 Çiçek Taksi / TV Dizisi / Yön: Ümit Efekan / TRT

1998 Affet Bizi Hocam / TV Dizisi / Yön: Halit Refiğ / Show TV

1997 Son Kumpanya / TV Dizisi / Yön: Haldun Dormen / Kanal D

1997 Tatlı Kaçıklar / TV Dizisi / Yön: Aram Gülyüz / ATV

1997 Deli Divane / TV Dizisi / Yön: Rabahat Baltacı / Star

1997 Köstebek / TV Dizisi / Yön: Nihat Durak / Star

1996 Palavra Aşklar / TV Dizisi / Yön: Kandemir Konduk / Show TV

TV Programları

2005 Bizim Evde Ne Oluyor / ATV

2003 Çocuk Deyip Geçme / TRT1

2001 Bir Başka Gece / TRT1

2000 Lezzet Saati / Show TV

1998 Şimdi Sıra Sende / ATV

1997 Seç Bakalım / ATV

1997 Sabah Şekerleri / Star

1996 Cici Kızlar / Kanal 6

1996 Lıfe Style / Kanal6