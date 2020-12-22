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  • Ceyda Ateş adeta eridi! Doğum kilolarından eser kalmadı
22 Aralık 2020 Salı 14:16 | Son Güncelleme:

Ceyda Ateş adeta eridi! Doğum kilolarından eser kalmadı

Ceyda Ateş adeta eridi! Doğum kilolarından eser kalmadı

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Hande karakteri ile yıldızı parlayan Ceyda Ateş, geçtiğimiz Kasım ayında bebeğini kucağına almıştı. Doğum kilolarından hızla kurtulan ünlü oyuncu Ceyda Ateş eski fit görünümüne kavuştu.

2018 yılında Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Ceyda Ateş, geçtiğimiz Kasım ayında bebeğini dünyaya getirmişti. Doğumdan sonra aldığı kilolardan kurtulan Ceyda Ateş dikkat çekti.

Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Adını Feriha Koydum dizisinde rol alarak popüler olan oyuncu Ceyda Ateş bir takipçisinden gelen, ‘Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?’ sorusuna, '47 kilo ile başladım, 56 kilo ile tamamladım. Şu an 50'yim' cevabını verdi.

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