Ceyda Ateş adeta eridi! Doğum kilolarından eser kalmadı

2018 yılında Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Ceyda Ateş, geçtiğimiz Kasım ayında bebeğini dünyaya getirmişti. Doğumdan sonra aldığı kilolardan kurtulan Ceyda Ateş dikkat çekti.



Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Adını Feriha Koydum dizisinde rol alarak popüler olan oyuncu Ceyda Ateş bir takipçisinden gelen, ‘Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?’ sorusuna, '47 kilo ile başladım, 56 kilo ile tamamladım. Şu an 50'yim' cevabını verdi.