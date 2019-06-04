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  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ebru Gündeş'in 'ikiz yalı' davasında beraatine itiraz etti
04 Haziran 2019 Salı 15:13 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 15:24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ebru Gündeş'in 'ikiz yalı' davasında beraatine itiraz etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ebru Gündeş'in 'ikiz yalı' davasında beraatine itiraz etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beykoz Kanlıca'daki tarihi yalıda kaçak bölümler nedeniyle yargılandığı davada şarkıcı Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

Ebru Gündeş, Beykoz'da boşandığı eşi Rıza Sarraf'la kendisine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kKanunu'na muhalefet" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 11 Mart'ta beraat etti.

ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Sarraf'ın dosyasını Gündeş ve Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetti. Diğer sanık inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA ERTELENDİ

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre,Mahkeme cezayı erteledi. Karardan bir gün sonra eski İBB CHP meclis üyesi Hüseyin Sağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak karara itiraz edip etmeyeceğini sordu. Bakanlıktan Sağ'a gelen yanıtta beraat kararının kendilerine 10 Nisan'da tebliğ edildiği belirtildi. Yazıda "12 Nisan'da beraat kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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