Ceren Kaplakarslan kimdir, kaç yaşında sorusu merak ediliyor. Tamer Karadağlı ile Ceren Kaplakarslan beraber mi sorusu merak ediliyor. Çocuklar Duymasın isimli dizide ‘Haluk’ karakterini canlandıran oyuncu Tamer Karadağlı’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Karadağlı’nın yeni sevgilisinin, şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan olduğu öne sürüldü.

CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?

Ceren Kaplakarslan ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızıdır. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur.1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Ceren Kaplakarslan Rafet El Roman ile yaşadığı aşkla gündeme damgasını vurmuştur. İkilinin aşkı Rafet El Roman'ın ¨Direniyorum¨ şarkısına Venedik'te çektiği klip ile başlamıştır. Esmer güzeli olan Ceren Rafet El Roman'ın klibinde oynamasıyla ünlü şarkıcının gönlünü fetih etmiştir. Bir dönem nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan Ceren Kaplakarslan ve Rafet El Roman çifti bir süre önce yollarını ayırmışlardır. İkilinin ilişkisinin Rafet El Roman'ın çapkınlığı yüzünden bittiği gibi söylentiler ortaya konmuştur. Rafet El Roman'ın kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisinin arasına manken Tuğçe Aral'ın girdiği iddiaları ortaya çıkmıştır. Ayrıca Ceren'in babası ünlü sanatçının hizmetçisini hamile bıraktığını söyleyerek ve ondanda bu hareketi beklediklerini ifade ederek hakaret etmiştir. Bu nedenle ünlü şarkıcı ile Atilla Kaplakarslan davalık olmuştur. Üç ay süreyle ayrı olan çift daha fazla bu ayrılığa dayanamayıp barışsa da Ceren'in babası Atilla Kaplakarslan ile arasındaki buzlar erimemiştir.

14 Şubat 2014 günü Kıbrıs'ta sahne alan Rafet El Roman her sevgililer gününde çalıştığını ve sevgilisine zaman ayıramadığı için sevgilisini sahneye davet ederek gül vermiş ve ikili sahnede dans etmişlerdir. Fakat bu konser öncesi ünlü şarkıcının kızı ve sevgilisi arasındaki soğukluk dikkatleri çekmiştir.