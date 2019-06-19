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Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal yanıtı

Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal yanıtı

Ceren Hindistan’tan bir dönem kendisine sosyal medya hesabından direkt mesaj attığı iddiasıyla gündeme gelen Mustafa Sandal’la ilgili açıklama var. Ceren Hindistan kızının velayet davasıyla ilgili de konuştu.

Ceren Hindistan, eski sevgilisi Ümit Aslan'ın, velayetini almak için dava açtığı kızı Arya ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. HT Magazin’in haberine göre kızının tedavisinin iyi gittiğini ve bu nedenle oyunculuğa ara vermek zorunda kaldığını anlatan Hindistan ayrıca kızı Arya'nın velayet davasıyla ilgili gizlilik kararı çıktığını söyledi. Ceren Hindistan, “Kızımın tedavisinden dolayı ara verdiğim için oyunculuk yapamadım, 12 sene yaptım oyunculuk, çocuğu tek büyüttüm için kısmet olmadı. Çok şükür Arya hastalığı atlattı nüksetme şansı da yok. Velayet davasına daha var hakim değişikliğine gittik onunla ilgili konuşamıyorum gizlilik var. Karşı tarafla da ilgili bir şey söyleyemem” dedi.

“HAYATIMDA YENİ BİRİ VAR”

Hindistan ayrıca geçen aylarda sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan Mustafa Sandal'la ilgili bir soruya ise “Mesajlar karşı taraftan geldi başlayacak bir şey yoktu zaten. Mesaj attığını kabul etmediği için ben de o mesajları gösterdim, neticede ben bir anneyim. Zaten bu konu hakkında konuşmak bile yersiz ayrıca hayatımda yeni biri var ona da saygısızlık olur” yanıtını verdi. (HT Magazin)

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