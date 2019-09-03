Cenk Küpeli'den eşi Demet Şener'e ikinci ay sürprizi

Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Demet Şener ve Cenk Küpeli, evliliklerinin ikinci ayını dünyanın en romantik şehirleri arasında gösterilen Prag’da kutladı. Eşine sürpriz yaparak bu seyahati organize eden Cenk Küpeli, tatil boyunca şehri eşiyle el ele dolaştı. Çift, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.