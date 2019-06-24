Cenk Küpeli canlı yayında Demet Şener gerçeğini açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener’in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi. 2.Sayfa programına bağlanan Cenk Küpeli tartışmalara son noktayı koydu.

İşte Cenk Küpeli’nin açıklamalarından satır başları… Bizim biliyorsunuz nikâhımızın duyurulması çok oldu. Üç gün kala duyurduk. Ailemiz ve dostlarımızdan bazı kişiler katılamadı.

Demet'e karşı kimsenin tepkisi yok. Demet artık bizim ailemizin en değerli insanı. Annem ve babam katılamadı düğüne, üç gün önce haber verdiğimiz için. Onlara daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu yüzden katılamadılar.

Biz sonuç olarak çok mutluyuz. Şu an bir sorun yok. Ailem ‘üç gün önceden neden söylüyorsunuz, daha önce söyleyebilirdiniz’ dediler. Evlilik kararı biraz hızlı oldu. Ailemin Demet'e bir tepkisi yok. Kardeşim Demet ile tanıştı ama anne-babamla tanışmadı.

Annem ‘biraz daha ağır hareket edin. Biz istemeye gidelim, aileler tanışsın’ dedi. Biz Demet'le işi hızlandırdık böyle bir karar aldık. Çıkan dedikoduların hepsi yalan. Dediğim gibi evlilik sürecinin biraz daha zamana yayılmasını istedi ailem ama biz evlenme kararı aldık.



