Cenk Eren'den sağlık çalışanları için anlamlı hareket

Cenk Eren, koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra İstanbul’da düğünü olacak en az iki yoğun bakım hemşiresinin bu özel gününde sahne alacağını hatta fırın ve bulaşık makinelerini da kendisinin alacağını duyurdu.

YÜZLERCE YORUM GELİNCE FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şarkıcının yaptığı bu twitter paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum gelince başarılı isim bir paylaşım daha yaptı ve şunları yazdı:

“Anlaşıldı bu iş iki hemşirenin düğününde şarkı söylemekle olmayacak ne güzel şeyler yazıyorsunuz. Bu baya büyüyor… Türkiye genelinde yapacağız anlaşıldı. Sağolun varolun haberleri bekleyin”