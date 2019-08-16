Cemil İpekçi: Mayolu görmek istesem plaja giderim

Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:03
16 Ağustos 2019 Cuma 17:03
Cemil İpekçi: Mayolu görmek istesem plaja giderim

İŞTE CEMİL İPEKÇİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Dünyada çıplaklığa doğru gidiş var.

Ajda'nın geçen gün yeni elbisesini gördüm. Mayo, üstünde şifon bir şey var. Orası sahne, bir çok şey giyebilirsiniz.

Ajda'ya yakışıyor ama giymese daha güzel olurdu. Onun vücudunu teşhir etmeye ihtiyacı yok.

Gülşen'i beğenmedim.

Ben eğer konsere gidiyorsam, sesini dinlemeye gidiyorumdur yoksa gider plajda seyrederim.

Adı üstünde Hadise... Beğenenleri vardır, kimi istiyorsa taklit etsin. Benden ırak Cennet'e direk olsun.

Defterimde yok öyle biri... Benim için yok öyle biri. Benim için terbiye çok önemli.

Ben hakiki sanatçılarla çalıştım, 500 yıl sonra adı yazılacak insanlarla çalıştım. Hadise beni hiç alakadar etmiyor.

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