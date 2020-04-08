Cemal Hünal ile Onur Şenay'dan online canlı tiyatro oyunu başlıyor

İki oyuncu oyunu güncelleyerek “Patron Covid 19 Güncel” adıyla kendi evlerinden sahneleyecek. İkili “Bu zor günlerde evde kalanlara tiyatroyla biraz moral ve farklı bir ortam sunmayı hedefledik. Oyunu tiyatro sahnesinde gibi canlı oynayacağız. Herkesi evde tiyatroya bekliyoruz” dedi.