Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!

İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen komedyen Cem Yılmaz (46) ve oyuncu Serenay Sarıkaya (28), her hareketleri ve açıklamalarıyla adlarından söz ettiriyor. Son olarak Cem Yılmaz, önceki gün bir AVM'de kameralara tek başına yakalandı. 46 yaşındaki komedyenin giydiği tayt akıllara 'spora mı başladı?' sorusunu getirdi. Ayrıca Yılmaz, taytlı kombiniyle sosyal medyaya damga vurdu.

Öte yandan Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin formda görüntüsüne ayak uydurmak için sporsalonlarından çıkmıyordu. O dönem kaslı vücudu ile sosyal medyada olay yaratan Yılmaz'ı şimdi yine spor kıyafetleriylegörenler, "Serenay Sarıkaya ile yaş farkını kapatmak için yeniden spora başladı" şeklinde yorumlar yaptı.