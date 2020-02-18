Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0668
  • 6,5479
  • 310.74
  • 119574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı!

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ikilisi sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakması sosyal medyada büyük olay oldu ve yoruma kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti.Çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.

İkili bu kez de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Ünlü komedyen sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu. Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı yorum kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

TWITTER'DA TT OLDULAR

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına gül ve ay emojisi koyması sosyal medyada da çok konuşuldu. Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yaptı.

 


Olaylı evlilikte beklenen son!
Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu!
Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
<p>Skolyoz hastalığının tedavisinde kapalı yöntemle uygulanan ipli skolyoz ameliyatı, doğuştan omurg

Küçük Ayşenur´un Omurga Eğriliği Özel Yöntemle Düzeltildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Uzman uyardı, göz sağlığına dikkat! İşte yapılması gerekenler...

Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi edildi? Survivor izleyicilerine büyük şok