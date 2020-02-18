Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti.Çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.

İkili bu kez de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Ünlü komedyen sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu. Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı yorum kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

TWITTER'DA TT OLDULAR

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına gül ve ay emojisi koyması sosyal medyada da çok konuşuldu. Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yaptı.