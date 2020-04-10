Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı! Serenay ve Cem'in tepkisi herkesi şaşkına çevirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Serenay Sarıkaya ile karantinada olan komedyen Cem Yılmaz'ın Etiler'deki villasında önceki gün yangın çıktı. Hemen müdahele edilen yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.
Cem Yılmaz'ın Etiler'deki lüks villasında önceki gün felaketin eşiğinden dönüldü. Sözcü'nün haberine göre; Yılmaz’ın yanında çalışan, arabaları yıkarken o esnada villanın çöp odasından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden çalışan, anında elindeki hortum ile ateşe müdahale etti.
ALDIRIŞ ETMEDİLER!
Kısa süre içinde ateşi söndüren çalışan gazetecilere “Önemli bir şey değil arkadaşlar, çöpte unutulan bir şey ateş çıkmasına yol açtı” diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Bu sırada evde olan Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya ikilisi olan bitene aldırış etmedi.