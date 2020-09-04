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  3. Cem Yılmaz'ın çocukluk fotoğrafı şoke etti! 1975'te her şey çok güzeldi
04 Eylül 2020 Cuma 08:10 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'ın çocukluk fotoğrafı şoke etti! 1975'te her şey çok güzeldi

Cem Yılmaz'ın çocukluk fotoğrafı şoke etti! 1975'te her şey çok güzeldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı. Yılmaz'ın oğlu Kemal ile benzerliği tüm takipçileri şoke etti. Yılmaz paylaşımına "1975'de her şey çok güzeldi. Ben mesela" notunu yazdı. Ceylan Ertem o gönderiye kayıtsız kalmadı. Cem Yılmaz'ın paylaşımına, "Kemal babasına çekmiş demek" yorumunu yaptı.

Oyuncu sevgilisi Serenay Sarıya ile tatil yapan komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Cem Yılmaz'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini şaşırttı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

CEM YILMAZ'IN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ŞOKE ETTİ!

Cem Yılmaz, 1975 yılında çekilmiş olan bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü komedyenin "1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Yılmaz'ın oğlu Kemal ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. O gönderiye kayıtsız kalmayan Ceylan Ertem de Cem Yılmaz'ın paylaşımına, "Kemal babasına çekmiş demek" yorumunu yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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