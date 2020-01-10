Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı geldi, yılın ilk aşkı böyle ifşa oldu!

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında “Kimseyi stalk’luyor musun?” sorusuna verdiği yanıtla olay oldu. Kısa süre önce Defne Samyeli ile yollarını ayıran Yılmaz, "Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum mesela ona. O dalıp gitme mi stalk mu oluyor? Normalde bir sürü arkadaşım var, onlara dalmıyorum mesela." sözleriyle magazinin gündemine oturdu.

GECEDEN BİRLİKTE AYRILDILAR

Zorlu PSM’de çekilen programın YouTube’da yayınlanmasının ardından ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Çekimleri 27 Aralık’ta yapılan programı Serenay Sarıkaya’nın da stüdyoda izlediği, Cem Yılmaz’ın yayının ardından Zorlu PSM’den güzel oyuncuyla birlikte ayrıldığı öne sürüldü.

İkilinin aşk dedikoduları alıp başını giderken, çiftin ne zaman el ele kamera karşısına çıkacağı merak konusu oldu.