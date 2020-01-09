Cem Yılmaz'dan şaşkınlık yaratan Serenay Sarıkaya itirafı!

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, 1,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Aşkın bitme sebebi olarak Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşması, Defne Samyeli'nin de bu yakınlıktan rahatsız olması gösterilmişti. İkili ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

ŞAŞIRTAN İTİRAF!

Ünlü komedyen dün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna, "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?" şeklinde verdiği yanıtla magazin gündemine oturdu.