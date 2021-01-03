Cem Yılmaz'dan şaşırtan Serenay Sarıkaya hamlesi

Defne Samyeli ile aşk yaşarken adı Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularına karışan sonra da görüntüleri ortaya çıkan Cem Yılmaz son olarak sunucu Saadet Özsırkıntı ile birlikte oldukları iddiasıyla gündeme gelmişti. Yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkarması "Eski aşkını sildi" haberlerine sebep olmuştu. Cem Yılmaz bu defa da kafa karıştıran yeni bir harekete imza attı.

Çıkan haberlerin ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı yeniden takip etmeye başladı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yıl Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Fotoğraflarla belgelenen sürpriz aşk magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Bu görüntülerden kısa bir süre önce Defne Samyeli ile gözler önünde bir aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın ünlü sunucuyu aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. Samyeli'nin açıklamaları da bu iddiaları güçlendirmişti.

Cem Yılmaz'ın adı son olarak sunucu Saadet Özsırkıntı ile anılıyordu.