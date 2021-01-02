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  • Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar paylaşım: Dersimizi aldık
02 Ocak 2021 Cumartesi 11:14 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar paylaşım: Dersimizi aldık

Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'dan manidar paylaşım: Dersimizi aldık

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişkiye başlaması kadar bitirmesi de gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, bütün yaz tatilini annesi ile birlikte geçirdi. Yeni yıl Kaz Dağları'na annesiyle giden Sarıkaya, yeni yıl paylaşımıyla kafaları karıştırdı. 'Dersimizi aldık' ifadelerini kullanan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Cem Yılmaz'a gönderme yaptığı iddia edildi.

Dizi, sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro sahnelerinde de boy gösteren Serenay Sarıkaya, magazin basını tarafından yakından takip edilen isimler arasında yerini alıyor. Cem Yılmaz ile olan ilişkisini bitiren Sarıkaya, sosyal medyayı daha da aktif kullanmaya başladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi ile verdiği pozda yeni yıl mesajı yayınlandı.

Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşıma '2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler...' notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımında 'Dersimizi aldık' demesi Cem Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı.

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