Cem Yılmaz'a Tarık Megüç'ten sitem: Aşklarından bize sıra gelmedi!

'Şakşuka' isimli şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Mengüç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 'Küresel Isınma' adlı parçasını Cem Yılmaz'ın isteği üzerine yıllar sonra yeniden seslendirdiğini söyleyen Mengüç, konu hakkında "Cem Yılmaz benim yıllar önce seslendirdiğim 'Küresel Isınma' adlı şarkımı yeniden okumamı istedi.

'Yılmaz'ın bir bildiği vardır' diyerek, yıllar önce seslendiğim şarkıyı yeniden okudum. Cem, 'Bu şarkıyı yeniden yap, her türlü desteği vereceğim' diye bana söz vermişti. Şarkıyı yeniden yaptım ama Cem Yılmaz'dan hiçbir destek görmedim. Aşklarından bize sıra gelmedi. Özel hayatında yaşanan sıkıntıları nedeniyle bize zaman kalmadı sanırım" diye konuştu.