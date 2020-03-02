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  3. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan Atina'dan sonra yan yana ilk kare

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan Atina'dan sonra yan yana ilk kare

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan Atina'dan sonra yan yana ilk kare

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çifti, Atina tatillerinin ardından bu kez İstanbul’da gazetecilere yakalandı.

Serenay Sarıkaya, akşam yemeği sonrası ünlü komedyeni Etiler’deki evine bıraktı. Hürriyet'in haberine göre; Arabadan inerken genç oyuncuya “Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak” dediği anda objektifleri fark eden Yılmaz’ın yüzü asıldı.

Sarıkaya ise şoförüne “Hadi gazla” diyerek oradan uzaklaştı.


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