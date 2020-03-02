Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan Atina'dan sonra yan yana ilk kare
Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çifti, Atina tatillerinin ardından bu kez İstanbul’da gazetecilere yakalandı.
Serenay Sarıkaya, akşam yemeği sonrası ünlü komedyeni Etiler’deki evine bıraktı. Hürriyet'in haberine göre; Arabadan inerken genç oyuncuya “Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak” dediği anda objektifleri fark eden Yılmaz’ın yüzü asıldı.
Sarıkaya ise şoförüne “Hadi gazla” diyerek oradan uzaklaştı.