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  3. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti 45 gün sonra evden çıktı

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti 45 gün sonra evden çıktı

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti 45 gün sonra evden çıktı

Uzun süredir dışarıda görünmeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ortaya çıktı.

45 gündür evden çıkmayan ve gözlerden uzak olan ünlü çift, Yılmaz’ın Levent’teki evinden çıkarken görüntülendi. Komedyenin gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı. 

Cem’in aksine Sarıkaya ise gayet rahat ve sempatik tavırlarıyla kameralara yansıdı. Diğer taraftan ikilinin her gün evlerinde Sarıkaya’nın spor hocasına telefonla bağlanarak antrenman yaptıkları öğrenildi. 


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