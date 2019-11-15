Cem Yılmaz ve Haluk Levent'ten 'vurgun' polemiğiyle ilgili peş peşe açıklamalar!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın uzun bir süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyada olay olmuştu. Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini ileri sürmüştü.

"1 TL'LİK VURGUN YAPTIYSAM ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM"

Haluk Levent ise Cem Yılmaz'a sitem ederek, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen "yakında" olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın "vurgun"u? 1TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın." mesajını paylaşmıştı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Bu sözlerin ardından Cem Yılmaz'ın, "Haluk Levent ile ilgili bir şey söyledim, ‘Haluk Levent çok iyi bir insandır’ diye mesaj yağdı. Ya tamam şaka yapıyoruz. Millet iyice delirdi." dediği belirtildi. Açıklamayı sayfasında paylaşan Levent ise, "Tamam ülenn. Üstüme gelme alınganlık yaptım işte. Her türlü mizahı yapabilirsin hakkımda. En yakın zamanda gösterine geleceğim" dedi. Böylece polemik tatlıya bağlandı.